Παράνομη μετανάστευση: Στο επίκεντρο της συνάντησης Πλεύρη – πρέσβη Γερμανίας

Με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Αντρέας Κιντλ, συναντήθηκε την Πέμπτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το νέο νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση. Ο γερμανός πρέσβης εξέφρασε το ενδιαφέρον του να ενημερωθεί αναλυτικά για τις διατάξεις του, τον τρόπο εφαρμογής τους, τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει, καθώς και για τις αντιδράσεις που έχουν διατυπωθεί.

Ο υπουργός ανέλυσε τους βασικούς άξονες του νέου νομοθετικού πλαισίου, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης με αποφασιστικότητα, αλλά και την ενίσχυση των επιστροφών.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στην πρόσφατη αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική προς την Κρήτη. Ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε τον γερμανό πρέσβη για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πλευρά τις διαχειρίζεται.

Τέλος, οι δύο πλευρές συζήτησαν για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στη Γερμανία, όπου ο κ. Πλεύρης θα έχει συνάντηση με τον γερμανό ομόλογό του, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης.