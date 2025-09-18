Προβλήματα στον Βόλο από τους θυελλώδεις ανέμους

Προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν τον Βόλο το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δένδρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ, κάδοι απορριμμάτων μετακινήθηκαν ενώ οι ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο άφησαν πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα.

Δεκάδες κλήσεις

Κάτοικοι της Άλλης Μεριάς Βόλου, παρέμειναν για πάνω από 12 ώρες χωρίς ρεύμα, τηλέφωνο και φωτεινούς σηματοδότες.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων από τους δρόμους, ενώ συνεργεία του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους, από το λιμάνι του Βόλου τα δρομολόγια προς τις Σποράδες εκτελούνται κανονικά, καθώς δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.