Φωτιά τώρα στη Σητεία Κρήτης

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Χανδρά, στη Σητεία, στο Λασίθι Κρήτης.

Επί του παρόντος, δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά.

Μέχρι τώρα, έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 7 οχήματα.