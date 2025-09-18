Logo Image

Καρδίτσα: Αγροτικό μπλόκο στον κόμβο του Ε65 – Πώς θα κινούνται τα οχήματα

Φωτ. Απ Ζώης/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία με τα τρακτέρ τους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας για πανθεσσαλικό μπλόκο.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας σε δηλώσεις του, αφού ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τόνισε ότι «μόνος δρόμος για να μείνουμε στον τόπο μας είναι ο δρόμος του αγώνα», σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πώς θα κινούνται τα οχήματα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:30 ώρα σήμερα, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

  • Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.), και
  • Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως τη 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

  • Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:
    Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών-ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.
  • Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:
    Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας-Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Δείτε ΕΔΩ σε χάρτη τι κίνηση επικρατεί στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο.

