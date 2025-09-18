Logo Image

Καλλιθέα: Σύλληψη 28χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας για «σούζα» 350 μέτρων σε κεντρική λεωφόρο

Κοινωνία

Καλλιθέα: Σύλληψη 28χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας για «σούζα» 350 μέτρων σε κεντρική λεωφόρο

ΕΛ.ΑΣ.

Δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού, που συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, απογευματινές ώρες της Τετάρτης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς να κινείται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα.

Στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

