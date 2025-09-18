Θεσσαλονίκη: Δώδεκα συλλήψεις σε κατάστημα με παράνομα τυχερά παιχνίδια

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα.

Πρόκειται για 3 εργαζόμενους στο κατάστημα (προσωρινά υπεύθυνος και 2 υπάλληλοι) και 9 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως προέκυψε, ο προσωρινά υπεύθυνος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του server που διαχειριζόταν, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος, αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών-πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό)

2.850 ευρώ.

Οι 3 συλληφθέντες εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι 9 παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα και η σε βάρος τους δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.