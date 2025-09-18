Περιφέρεια Αττικής: Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε Ηλιούπολη, Σαλαμίνα, Παλαιό Φάληρο

Τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, με απόφαση του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά.

Αφορούν στους δήμους Ηλιούπολης, Σαλαμίνας και Παλαιού Φαλήρου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης.

Η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που εγκρίνει τη χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την κατασκευή ΣΥΔ για Άτομα με Αναπηρία.

Αναλυτικότερα, για τις νέες ΣΥΔ προβλέπεται:

Στον δήμο Ηλιούπολης: Κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου, προϋπολογισμού 3.971.400 ευρώ, για τη στέγαση δύο μονάδων, με δικαιούχο τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: 9Α6Ω7Λ7-ΜΝΑ).

Στον δήμο Σαλαμίνας: Κατασκευή κτηρίου, προϋπολογισμού 1.661.600 ευρώ, για τη στέγαση μίας μονάδας, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΨΙΡ17Λ7-Υ9Ψ).

Στον δήμο Παλαιού Φαλήρου: Διαμόρφωση μίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προϋπολογισμού 301.255 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (ΑΔΑ: 9Υ647Λ7-7Κ8).

Με αφορμή την κατασκευή των τριών νέων δομών που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν περιοριζόμαστε σε εξαγγελίες. Δουλεύουμε με συνέπεια και πράξεις, ώστε οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να νιώθουν ότι έχουν τη φροντίδα και την ουσιαστική στήριξη που χρειάζονται.

Ήδη χρηματοδοτούμε 13 δομές και προχωρούμε στην κατασκευή 3 νέων, ώστε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες.

Με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης χτίζουμε ένα νέο πλαίσιο που εξασφαλίζει αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.

Δίνουμε ασφάλεια και προοπτική σε συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και σε παιδιά και εφήβους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη και υποστηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειές τους».

Ο περιφερειάρχης συμπλήρωσε: «Είμαι περήφανος, γιατί η Αττική γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους για ανάλογες δομές.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι βαθιά κοινωνικός. Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που μας χρειάζονται, να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω και να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο και χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να δίνουμε λύσεις στις καθημερινές αγωνίες.

Είναι χρέος μας απέναντι στις οικογένειες που αγωνιούν για το αύριο των παιδιών τους, αλλά και μια πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η Περιφέρεια οφείλει να είναι παρούσα εκεί που χτυπά η καρδιά της κοινωνίας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν μικρές μονάδες φιλοξενίας για άτομα με αναπηρία, παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε αυτές παρέχεται στέγη, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων στην κοινότητα. Στόχος είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποφυγή της περιθωριοποίησης.

Ιδιαίτερα για τη ΣΥΔ στη Σαλαμίνα, η κατασκευή της σηματοδοτεί την υλοποίηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο περιφερειάρχης κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες.

Οι εν λόγω πράξεις εντάσσονται στο ολιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην προστασία των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, καθώς ήδη χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) η λειτουργία 13 ΣΥΔ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ.