Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για εμπρησμούς στον Υμηττό – Αναβλήθηκε η δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε δικηγόρο, κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που έβαλε τις φωτιές, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε να φάει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, ενώ όταν ρωτήθηκε για την τρομοκρατική οργάνωση ISIS, είπε ότι την έχει ακουστά.

Σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω: Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος συνελήφθη και για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω.

Η δίκη για τις επιθέσεις σε βάρος των τριών γυναικών αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου.

Ο 32χρονος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα. Οι επιθέσεις έγιναν σε δημόσιους χώρους, κοντά στον σταθμό του μετρό, με τον δράστη να αναγνωρίζεται από τα θύματα και να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.

Διαβάστε ακόμη: