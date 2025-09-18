Πάτρα: Ελεύθεροι οι 2 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθούν άμεσα ο 21χρονος και ο 25χρονος, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου ένα μήνα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας.

Πρώτος είχε συλληφθεί από την αστυνομία ο 25χρονος, ενώ ο 21χρονος τέθηκε υπό κράτηση όταν βρέθηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Έπειτα από τις απολογίες τους στον ανακριτή, οι δύο άνδρες είχαν οδηγηθεί στις φυλακές.

Ακολούθως οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών προσκόμισαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει θετικά για την αποφυλάκισή τους, έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως.

Περιοριστικοί όροι

Τόσο στον 25χρονο όσο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Υπενθυμίζεται ότι, δια των συνηγόρων τους, οι δύο νεαροί δήλωναν εξαρχής ότι είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ