Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.