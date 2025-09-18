Logo Image

Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 42 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

