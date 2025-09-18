Σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω: Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου

Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου Παλαιστίνιου για τις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η δίκη αναβλήθηκε για να κληθούν τα θύματα να καταθέσουν μετά από αίτημα του κατηγορούμενου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή για εμπρησμό στον Υμηττό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 32χρονος που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται και για τον εμπρησμό που είχε σημειωθεί στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι σεξουαλικές επιθέσεις

Ο 32χρονος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα. Οι επιθέσεις έγιναν σε δημόσιους χώρους, κοντά στον σταθμό του μετρό, με τον δράστη να αναγνωρίζεται από τα θύματα και να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ αναγνωρίστηκε από τα τρία θύματά του.