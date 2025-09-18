Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για επικίνδυνη οδήγηση – Του επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 3.200 ευρώ

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Στη σύλληψη ενός 23χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν χθες το βράδυ, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 23χρονος, που είχε μετατρέψει το οδόστρωμα σε αγωνιστική πίστα, παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ο κατηγορούμενος έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.205 ευρώ, με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι από το περασμένο Σάββατο είναι σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που φέρνει υψηλά πρόστιμα για κινητό, ταχύτητα και αλκοόλ και στις περιπτώσεις υποτροπής. Διαβάστε εδώ αναλυτικά. 

