Ελληνικό χωριό του Ντονέτσκ μετράει 245 χρόνια ζωής – Στην Κρεμενιόβκα γιόρτασαν ελληνικά και παλεύοντας στο χορτάρι

Τα 245α (!) γενέθλιά του γιόρτασε το ελληνικό χωριό Κρεμενιόβκα του Ντονέτσκ στις 6 Σεπτεμβρίου του 2025, με μια εντυπωσιακή εκδήλωση τόσο για τους κατοίκους του όσο και τους επισκέπτες που το τίμησαν με την παρουσία τους. Την ίδια μέρα γιορτάστηκαν και τα 35 χρόνια της λειτουργίας του Ελληνικού Συλλόγου της Κρεμενιόβκα.

Οι εορτασμοί άρχισαν με τη συναυλία της τοπικής χορωδίας γυναικών «Άνοιξ’», οι οποίες ερμήνευσαν στην τοπική διάλεκτο «ρουμαίικα» διάφορα ελληνικά τραγούδια, όπως το «Τσερντακλί», το «Μπουζούκι» και το «Λέγει μου».

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr