Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί το απόγευμα

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, στις 4 μ.μ. πρόκειται να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

«Βενιζέλου»,

«Αγίας Σοφίας»,

«Σιντριβάνι»,

«Πανεπιστήμιο».

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν στους συγκεκριμένους σταθμούς, ενώ η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Συγκέντρωση και πορεία

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.