Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κτίριο

Κοινωνία

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ/EUROKINISSI)

Το περιστατικό έρευνα το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί σε παλιά καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:12 και επεκτάθηκε σε βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο.

Χάρη στην προσπάθεια των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά η καφετέρια έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Το περιστατικό έρευνα το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

