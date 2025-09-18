Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κτίριο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί σε παλιά καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:12 και επεκτάθηκε σε βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο.

Χάρη στην προσπάθεια των πυροσβεστών η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά η καφετέρια έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Το περιστατικό έρευνα το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

#Πυρκαγιά σε χώρο επαγγελματικό χώρο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

