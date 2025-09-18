Logo Image

Θεσσαλονίκη: Πεζοδρομείται την Κυριακή η Λ. Νίκης

Θεσσαλονίκη: Πεζοδρομείται την Κυριακή η Λ. Νίκης

Πιλοτική πεζοδρόμηση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο

Πιλοτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης θα υπάρξει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου από τις 19.00 έως τις 23.00, από το ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία του Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προσβλέποντας στην εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους.

