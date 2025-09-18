Θεσσαλονίκη: Πεζοδρομείται την Κυριακή η Λ. Νίκης

Πιλοτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης θα υπάρξει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου από τις 19.00 έως τις 23.00, από το ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία του Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προσβλέποντας στην εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους.