Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο – 3 συλλήψεις

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Ένας 29χρονος άφησε χθες, Τετάρτη, την τελευταία του πνοή, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή της οδού Λαέρτου με τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Ο 29χρονος αναβάτης της μηχανής διακομίστηκε σε νοσοκομείο ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

3 συλλήψεις

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από το τροχαίο.

Οι συλληφθέντες φέρεται να καθοδηγούσαν το φορτηγό με το ρυμουλκούμενο, προκειμένου να στρίψει.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του τροχαίου.

