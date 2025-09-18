Συναγερμός για ύποπτο δέμα στη Σταδίου τα ξημερώματα – Τελικά ήταν μεταλλικός κουμπαράς

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας.

Το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε στον οδό Σταδίου 46, στο ύψος της Αιόλου, μέσα σε ένα κουτί στον δρόμο.

Το αντικείμενο εντόπισε ένας φύλακας καταστήματος της περιοχής και κάλεσε το τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έσπευσε στο σημείο για να ελέγξει το κουτί, το οποίο τελικά περιείχε ένα μεταλλικό κουμπαρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οδός Σταδίου έμεινε κλειστή για αρκετές ώρες.