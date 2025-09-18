Logo Image

Βίντεο από το σφοδρό τροχαίο στη Λ. Βουλιαγμένης – Πώς έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα

Κοινωνία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Καρέ - καρέ η στιγμή της σύγκρουσης με θύμα μία 64χρονη - 3 τραυματίες

Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ – καρέ το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα – τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί – έχασε τη ζωή της μία 64χρονη γυναίκα, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος οδηγός, που κινείτο με το όχημά του με κατεύθυνση από την Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη. Λόγω της σύγκρουσης το δεύτερο όχημα πέρασε τη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα Ι.Χ. και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας εξ αυτών φέρει βαριά τραύματα.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης, όταν το πρώτο όχημα συγκρούεται με το δεύτερο. Στη συνέχεια το δεύτερο όχημα περνά τη διαχωριστική νησίδα και συγκρούεται διαδοχικά με το τρίτο Ι.Χ. και με το ταξί.

