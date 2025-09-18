Μαχμούντ Χαλίλ: Δικαστής διατάσσει την απέλασή του από τις ΗΠΑ – Είχε συλληφθεί στις διαδηλώσεις του Κολούμπια υπέρ των Παλαιστινίων

Αμερικανός δικαστής διέταξε την απέλαση στη Συρία ή την Αλγερία του Μαχμούντ Χαλίλ, ηγετική μορφή των φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών του Πανεπιστημίου Κολούμπια και νόμιμου κατοίκου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τετάρτη.

Η ηγετική μορφή του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να «απελαθεί από τις ΗΠΑ στην Αλγερία, ή εναλλακτικά στη Συρία», λόγω παρατυπίας σε αίτηση για άδεια διαμονής που είχε υποβάλει, αποφάσισε η δικαστής στη Λουιζιάνα, η Τζέιμι Κόμανς.

Η νομική ομάδα του Χαλίλ υπέβαλε επιστολή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ που επιβλέπει την υπόθεσή του, εξηγώντας ότι θα προσβάλει την απόφαση. Η νομική του ομάδα κάνει λόγο για «αβάσιμες, προσχηματικές κατηγορίες ”παραπλάνησης”» που η αμερικανική κυβέρνηση είχε προσθέσει μετά την κράτησή του.

Τι έχει προηγηθεί

Σύμβολο της βούλησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παταχτεί το κίνημα υποστήριξης στην Παλαιστίνη στις πανεπιστημιουπόλεις, που ο ρεπουμπλικάνος ταυτίζει με τον «αντισημιτισμό», ο Μαχμούντ Χαλίλ κατηγορήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως είναι «υποστηρικτής της Χαμάς».

Ο Μαχμούντ Χαλίλ βρέθηκε στο επίκεντρο νομικής διαμάχης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ,που τον οδήγησε σε πάνω από τρεις μήνες κράτηση σε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λουιζιάνα.

Γεννημένος στη Συρία, παιδί παλαιστινίων γονιών, κάτοχος άδειας μόνιμης παραμονής στην αμερικανική επικράτεια, ο Χαλίλ συνελήφθη την 8η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη από ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία συναρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση, την ICE. Αφέθηκε ελεύθερος την 21η Ιουνίου, όμως η διαδικασία απέλασής του συνεχίστηκε.