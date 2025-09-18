Logo Image

Πενσιλβάνια: 3 νεκροί αστυνομικοί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης

Κοινωνία

Harrison Jones/USA Today Network via REUTERS.

Οι αστυνομικοί συμμετείχαν σε έρευνα για ενδοοικογενειακή βία

Πέντε αστυνομικοί δέχτηκαν πυροβολισμούς, με τρεις να χάνουν τη ζωή τους, το απόγευμα της Τετάρτης στην Πενσιλβάνια.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

Οι αστυνομικοί συμμετείχαν σε έρευνα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών προτού πέσει νεκρός, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας των ανατολικών ΗΠΑ.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς.

«Ήταν εκεί για να δώσουν συνέχεια σε μια έρευνα που ξεκίνησε χθες. Η γενική κατεύθυνση αυτής της έρευνας, θα έλεγα, θα αφορούσε ενδοοικογενειακά περιστατικά», δήλωσε επίσης διευκρινίζοντας πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον δράστη, ούτε έδωσαν πληροφορίες για το κίνητρό του.

