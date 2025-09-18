Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Περίπου στις 03:15, στη συμβολή των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από κάδο ανακύκλωσης ενδυμάτων, και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή του δήμου Γλυφάδας Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα Ρομά. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.