Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Περίπου στις 03:15, στη συμβολή των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα Ρομά. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

