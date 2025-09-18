Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Σφοδρή σύγκρουση 4 οχημάτων, νεκρή 64χρονη

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα – τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί. Η σφοδρότητα του τροχαίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύονται.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.