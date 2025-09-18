Logo Image

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Σφοδρή σύγκρουση 4 οχημάτων, νεκρή 64χρονη

Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Σφοδρή σύγκρουση 4 οχημάτων, νεκρή 64χρονη

EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Τρεις ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα – τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί. Η σφοδρότητα του τροχαίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν επίσης τρία ακόμη άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύονται.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

