Οι Ε3 περιμένουν συγκεκριμένα βήματα από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα – Ειδάλλως κυρώσεις

«Συγκεκριμένα» βήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένουν Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία ώστε να αποφύγουν την εκ νέου επιβολή κυρώσεων στο άμεσο διάστημα των 10 ημερών, τόνισαν οι υπουργοί Εξωτερικών της αποκαλούμενης ομάδας Ε3 στον Ιρανό ομόλογό τους.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ, η Ιβέτ Κούπερ και ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δηλώνει ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να βρει μια «δίκαιη και ισορροπημένη λύση». Στο τέλος της συνομιλίας τους, η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν».

Στις 9 Σεπτεμβρίου επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή δεν οδήγησε σε άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων, τις οποίες ανέστειλε η Τεχεράνη μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών.

Επί του παρόντος, η πρόσβαση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να επιτραπεί μόνο με την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Εκτός από την άμεση επανέναρξη των επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, Βερολίνο, Λονδίνο και Παρίσι προτρέπουν το Ιράν να επαναλάβει και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον άρχισαν συνομιλίες τον Απρίλιο, οι οποίες διακόπηκαν απότομα από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον παραμένουν αβέβαιες, καθώς η Τεχεράνη έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση σε σχέση με τους περιορισμούς στο πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων της, όπως ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.