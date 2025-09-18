Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, τη μνήμη του Οσίου Ευμενίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτύνης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Αριάδνη η Μάρτυς

Ο Άγιος Κάστωρ

Ο Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας

Όσιος Ευμένιος

Ο Όσιος Ευμένιος καταγόταν από την Κρήτη και έζησε τον 7ο αιώνα. Από νεαρή ηλικία ξεχώρισε για τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος Γορτύνης και αναδείχθηκε σε πνευματικό πατέρα για τον λαό του. Δοκιμάστηκε από πολλές θλίψεις, αλλά ανταποκρίθηκε με πραότητα και αγάπη. Διακρίθηκε για τα θαύματά του, την ελεημοσύνη και τη διδασκαλία του, γι’ αυτό και ονομάστηκε «Θαυματουργός».

Αγία Αριάδνη

Η Αγία Αριάδνη ήταν δούλη πλούσιου ειδωλολάτρη στη Φρυγία. Όταν αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στους θεούς, κακοποιήθηκε και καταδιώχθηκε. Στην προσπάθειά της να σωθεί, προσευχήθηκε και η γη άνοιξε και την δέχτηκε, χαρίζοντάς της έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Κάστωρ

Ο Άγιος Κάστωρ τιμάται για την ακλόνητη πίστη του και την αφοσίωσή του στον Χριστό, ενώ ο Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας υπήρξε Σέρβος ασκητής και ηγούμενος, που διακρίθηκε για την αγιότητά του και την αυστηρή μοναστική ζωή του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: