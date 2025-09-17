Συλληφθείς για Αιγάλεω – εμπρησμούς: Ισχυρίζεται ότι υπήρξε μέλος του ISIS ως το 2023

Μέλος του ISIS έως το 2023 δήλωσε προς τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ο 32χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη χθες και κατηγορείται τόσο για εμπρησμούς στον Υμηττό όσο και για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, φέρεται να ισχυρίστηκε κατα την προανακριτική διαδικασία ότι σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τουρκία τον προσέγγισε άλλο μέλος του ISIS με το όνομα «Mohamed». Από την Τουρκία, είπε, πέρασαν μαζί στην Κω, τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα, τουλάχιστον δέκα φορές. Στις συναντήσεις αυτές ο Μοχάμεντ του ζήτησε να βάζει φωτιές, δίνοντας του κάθε φορά 100 ευρώ.

Ο 32χρονος, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του στους πυροσβέστες, είπε ότι ο Mohamed (αν είναι αληθινό το όνομα που έδωσε στις Αρχές) βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, όπου έχει πάρει άσυλο.

Ομολόγησε 4 φωτιές που έβαλε στο δάσος του Υμηττού, στις 21, 23 και 28 Ιουνίου οι πρώτες και στις 7 Σεπτεμβρίου η τελευταία και δήλωσε τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις στην Αθήνα. Από την έρευνα ωστόσο, διαπιστώθηκε οτι δεν είχε μείνει ποτέ σε αυτές της διευθύνσεις.

Για την μαρτυρία του ότι ήταν μέλος του ISIS έχουν ενημερωθεί διαβαθμισμένες υπηρεσίες της αστυνομίας αλλά και η ΕΥΠ, που θα ερευνήσουν αν οι ισχυρισμοί του είναι αληθινοί.