Μέτσολα σε Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας για μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, είπε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε την ένταξη στην ΕΕ ως μορφή εγγύησης ασφαλείας», δήλωσε η Ρομπέρτα Μετσόλα την Τετάρτη κατά την επίσκεψή της στο Κίεβο, δίπλα στον Ουκρανό πρόεδρο. «[Η ένταξη] είναι δέσμευση να είσαι μέρος μιας ομάδας κρατών που δεν είναι μόνο οικονομική δύναμη αλλά και δύναμη ασφαλείας».

Η ΕΕ, τον τελευταίο χρόνο, έχει εντείνει τις προσπάθειες για αύξηση των αμυντικών δαπανών και συντονισμό των μέτρων ασφαλείας μεταξύ των κρατών-μελών της, συμβάλλοντας στην στρατιωτική «ετοιμότητα» της ηπείρου, τόνισε η Μετσόλα.

Η εργασία πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία επιταχύνθηκε μετά από μια συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν έχουν ακόμα καθορίσει πώς θα μπορούσαν να είναι αυτές — και το βαθμό εμπλοκής των ΗΠΑ.

Όσα είπε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας «ισχυρός» ουκρανικός στρατός, υποστηριζόμενος από χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμάχων, και ευχαρίστησε τη Μετσόλα για τη σταθερή στήριξη του Κοινοβουλίου στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η προσπάθεια της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ έλαβε το αρχικό πράσινο φως από τους ηγέτες της ΕΕ το 2023. Ωστόσο, η πρόοδός της μπλοκάρεται αυτήν τη στιγμή από την Ουγγαρία, του οποίου ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει θέσει την αντίθεση στην είσοδο του Κιέβου στην ΕΕ ως βασικό στοιχείο της δικής του προσπάθειας επανεκλογής την επόμενη χρονιά.

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους νομοθέτες να στηρίξουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας και επέκρινε την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για το ότι είναι «εξαρτημένες» από τις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαπραγματεύονται αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας — και ενδεχομένως κατά του Πεκίνου — μετά από αίτημα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει η ΕΕ τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

