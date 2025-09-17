Οικουμενικός Πατριάρχης: Έγινε δεκτός στο Καπιτώλιο από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, υποδέχθηκε στο Καπιτώλιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, είχε την ευκαιρία να θέσει ζητήματα που απασχολούν το Πατριαρχείο και να αναδείξει τις προτεραιότητές του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και η προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών θρησκειών.

It was an honor to welcome Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople to Capitol Hill today. A proud spiritual leader of 300M+ Orthodox Christians, many of whom call NY-17 home, His All-Holiness is the 2025 Templeton Prize laureate. His visit to D.C. marks a historic… pic.twitter.com/MzHgk4FZQ4 — Congressman Mike Lawler (@RepMikeLawler) September 17, 2025

Διακομματική αποδοχή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαίρει του διακομματικού σεβασμού στο Κογκρέσο, το οποίο αναγνωρίζει την πνευματική βαρύτητα του, την αταλάντευτη προσήλωσή του στην ειρήνη και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών.

Αργότερα, ο κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί στον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια, όπου θα τελέσει δοξολογία και θα μιλήσει στους πιστούς, μεταφέροντας το μήνυμα της Μητέρας Εκκλησίας στους ορθόδοξους της περιοχής.

Η περιοδεία του στην αμερικανική πρωτεύουσα θα κλείσει με δεξίωση προς τιμήν του, παρουσία του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, κορυφαίων πολιτικών και προσωπικοτήτων της Ομογένειας. Το δείπνο διοργανώνεται από το Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation και τον Άρχοντα, Ιωάννη Κουδούνη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ