Ερντογάν: «Η Ιερουσαλήμ δεν πρόκειται να μολυνθεί» – Σκληρό μήνυμα στο Ισραήλ και τους υποστηρικτές του

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε το πρώτο χτύπημα του σφυριού για την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα, και από το βήμα της τελετής δεν παρέλειψε να εξαπολύσει μια ακόμη επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε την ιστορική κληρονομιά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η χώρα «υπηρέτησε την Ιερουσαλήμ για πάνω από τέσσερις αιώνες, ως σημαιοφόρος του Ισλάμ». Τόνισε ότι «η ιερή Ιερουσαλήμ δεν πρόκειται να μολυνθεί» και την περιέγραψε συμβολικά ως «ένα μεγαλοπρεπές πλατάνι πάνω στη γη». Ανέφερε μάλιστα ότι η στάση του ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πριν από 27 χρόνια εξακολουθεί να προκαλεί «οργή» σε κάποιους, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν θα κάνει πίσω όσον αφορά τα δικαιώματά της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Επιπλέον, επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη βάση των συνόρων του 1967, και υπογράμμισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους κατοίκους της Γάζας που πλήττονται από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σκληρό μήνυμα στους υποστηρικτές του Ισραήλ

Σκληρή ήταν η κριτική του προς όσους πιστεύουν ότι η βία και η γενοκτονία μπορούν να οικοδομήσουν ασφαλές μέλλον, προειδοποιώντας ότι όσοι ενεργούν με τέτοιους τρόπους «θα πληρώσουν το τίμημα και θα πνιγούν στο αίμα που έχυσαν».

«Προγραμματίζουμε την κάθε μας κίνηση με ακρίβεια και ψυχραιμία»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε συνολικά στη στρατηγική της τουρκικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν ασχολείται με «κενά λόγια ή υποκρισία» και ότι έχει τη δύναμη να χαράζει ανεξάρτητη πορεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την γνώμη τρίτων.

«Σαν έμπειρος παίκτης σκακιού, προγραμματίζουμε κάθε μας κίνηση με ακρίβεια και ψυχραιμία», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας ότι καμία πρόκληση δεν θα αποτρέψει την Τουρκία από την επίτευξη των στόχων της και ότι δεν θα υποκύψει σε απειλές ή πιέσεις. Τόνισε ότι η διπλωματία απαιτεί ευγένεια και ειρήνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση μπροστά στις αυθαιρεσίες ή στην αστάθεια στην περιοχή.

Όσα είπε για τις νέες εγκαταστάσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ

Σχετικά με τις νέες εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών, ο πρόεδρος εξήγησε ότι το συγκρότημα θα καλύπτει 548.000 τετραγωνικά μέτρα, με συνολική επιφάνεια στεγασμένων χώρων 334.500 τετραγωνικών μέτρων, χωρισμένων σε τρία βασικά τμήματα: κτήριο πρωτοκόλλου, κτήρια γραφείων και συνεδριακό κέντρο. Από αυτά, 203.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι υπέργεια και 131.500 υπόγεια.

Το συγκρότημα θα φιλοξενεί καθημερινά 6.000 άτομα, με 1.600 θέσεις στάθμευσης, αίθουσα συνεδριάσεων 750 θέσεων, τραπεζαρία 2.600 θέσεων, αίθουσες συνεντεύξεων Τύπου και μονάδες υποστήριξης. Σημείωσε ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου στεγάζονται σήμερα στο παλιό κτήριο από το 1988 και πολλές υπηρεσίες λειτουργούν διάσπαρτα σε άλλες τοποθεσίες στην Άγκυρα.

Πηγή: ΕΡΤ