Πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο «SAFE»

Κοινωνία

Πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ σε διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο «SAFE»

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, η Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν επίσημα δηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή

Το Συμβούλιο της ΕΕ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με δύο τρίτες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, για τη συμμετοχή τους σε έργα που υποστηρίζονται από το μέσο «SAFE», μέσω δανείων.

Η εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας στην ΕΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο που συνεδρίασε σε επίπεδο πρεσβευτών των κρατών-μελών, ομόφωνα συμφώνησε να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «SAFE» για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ.

Όπως σημειώνεται από Ευρωπαίους διπλωμάτες, η εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή είναι να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Να υπάρξουν δηλαδή δύο χωριστές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε δύο χωριστές συμφωνίες, δεδομένου ότι η κάθε τρίτη χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά στο «SAFE» είναι δυνατή επειδή και οι δύο χώρες έχουν υπογράψει Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, η Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν επίσημα δηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε έργα που υποστηρίζονται από το μέσο «SAFE».

