Γαύδος: Ψαράς έσωσε με τη βάρκα του 30 μετανάστες (video)

Ένας ψαράς διέωσε με το καΐκι του στη Γαύδο περί τους 30 μετανάστες βλέποντας το φουσκωτό τους να βυθίζεται.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ψαράς είδε το φουσκωτό που μετέφερε 30 άτομα να αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς άρχισε να γέρνει βάζοντας νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Τρυπητής και ο ψαράς έσπευσε να τους βοηθήσει παραλαμβάνοντας 25 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι 5 βγήκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Μεταξύ των μεταναστών ήταν 4 γυναίκες και δύο παιδιά.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγυιά Κρήτης