Γαύδος: Ψαράς έσωσε με τη βάρκα του 30 μετανάστες (video)

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μεταξύ των μεταναστών ήταν 4 γυναίκες και δύο παιδιά.

Ένας ψαράς διέωσε με το καΐκι του στη Γαύδο περί τους 30 μετανάστες βλέποντας το φουσκωτό τους να βυθίζεται.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ψαράς είδε το φουσκωτό που μετέφερε 30 άτομα να αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς άρχισε να γέρνει βάζοντας νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Τρυπητής και ο ψαράς έσπευσε να τους βοηθήσει παραλαμβάνοντας 25 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι 5 βγήκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγυιά Κρήτης

