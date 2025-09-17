Logo Image

Φωτιά τώρα στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς – «112» για εκκενώσεις οικισμών

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς – «112» για εκκενώσεις οικισμών

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ/INTIME

Μέσω μηνύματος από το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα Κεφαλονιάς κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά.

Μέσω μηνύματος από το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα Κεφαλονιάς κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 7 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube