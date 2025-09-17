Φωτιά τώρα στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς – «112» για εκκενώσεις οικισμών

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά.
Μέσω μηνύματος από το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα Κεφαλονιάς κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κοριάννα #Κλείσματα και #Μεταξάτα της νήσου #Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 17, 2025
Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 7 οχήματα.
Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
