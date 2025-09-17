Φωτιά τώρα στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς – «112» για εκκενώσεις οικισμών

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά.

Μέσω μηνύματος από το 112, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα Κεφαλονιάς κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 7 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

