Άγιο Όρος: Εκοιμήθη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Βασίλειος

Κοινωνία

Φωτ. EUROKINISSI/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Yπήρξε σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων, Βασίλειος Γοντικάκης.

Ο μακαριστός Βασίλειος νοσηλεύονταν σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχε υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του ισχύου του, στο οποίο υπέστη κάταγμα έπειτα από πτώση του στη μονή, στις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού.

Σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού

Ο γέροντας Βασίλειος υπήρξε σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, πνευματικός πατέρας και δάσκαλος για πολλούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, με πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, με σημαντικές επιδράσεις στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη, στις 14.00 στην Ι.Μ. Ιβήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

