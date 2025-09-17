Β. Σπανάκης: Στα «σκαριά» νέος ληξιαρχικός νόμος και ριζική αναβάθμιση του Ειδικού Ληξιαρχείου

Νέο ληξιαρχικό νόμο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα που ισχύει από το 1977, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Σπανάκης ανέφερε συγκεκριμένα πως ήδη υπάρχει η αρμόδια ομάδα που επεξεργάζεται τις διατάξεις και εντός του έτους αναμένεται το πρώτο σχέδιο. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται και διατάξεις που θα οδηγήσουν σε «ριζική αναβάθμιση» το Ειδικό Ληξιαρχείο, όπου καταχωρούνται γεγονότα αστικής κατάστασης (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κά) Ελλήνων στο εξωτερικό.

«Πάμε σε μια ειδική πλατφόρμα για τους πολίτες αυτούς και για τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολίτες, ώστε να υπάρχει ένας προέλεγχος όλων των δικαιολογητικών», σημείωσε.

Ο κ. Σπανάκης ερωτήθηκε και για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ., εκφράζοντας την ικανοποίησή του που θα είναι συνυποψήφιοι στον Νότιο Τομέα Αθηνών. «Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς θέλουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά της παράταξής μας. Θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε ενότητα και πάνω από όλα θέλουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ