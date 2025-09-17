Ευλογιά αιγοπροβάτων: SOS από τους κτηνοτρόφους – Διαμαρτυρία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προχώρησαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή, εκφράζοντας την αγωνία τους για τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι κτηνοτρόφοι, ζητούν να προχωρήσει άμεσα η δυνατότητα εμβολιασμού των ζώων, καθώς η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στον κλάδο. Όπως υποστηρίζουν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, βρέθηκε στον αύλειο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είχε συνομιλία με τους κτηνοτρόφους, ακούγοντας τα αιτήματά τους και δηλώνοντας πως βρίσκεται στο πλευρό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ