Χαλάνδρι: Σύλληψη 25χρονου που εκμεταλλευόταν ανήλικες αποσπώντας υλικό γενετήσιου χαρακτήρα

Για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων συνελήφθη στο σπίτι του 25χρονος, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της Δευτέρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και, αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε τη γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματά του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου έδρασε άμεσα και, μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τον ταυτοποίησε.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας, αεροβόλο πιστόλι, 2 μαχαίρια, σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.