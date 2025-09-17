Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστινίου που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Εντολή για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει χορηγηθεί στον Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και εμπρησμό στον Υμηττό, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

«Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα»

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο», ανέφεραν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ίδιες πηγές συμπλήρωσαν ότι «η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».