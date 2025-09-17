Logo Image

Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστινίου που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Κοινωνία

Επανεξετάζεται το καθεστώς ασύλου του Παλαιστινίου που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη

Εντολή για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει χορηγηθεί στον Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και εμπρησμό στον Υμηττό, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης ζήτησε από την Υπηρεσία Ασύλου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

«Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα»

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο», ανέφεραν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ίδιες πηγές συμπλήρωσαν ότι «η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube