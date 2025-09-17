Νέος Κ.Ο.Κ.: Πάνω από 2.600 κλήσεις για κράνος στο επταήμερο

Συνεχίστηκαν για ενδέκατη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την ενδέκατη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (8-14/9/2025) πραγματοποιήθηκαν 23.295 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.615 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 86 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 336 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.274 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 82 διανομείς), 324 επιβάτες δίκυκλων, 315 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 19 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν παραβάσεις ως εξής:

938 στην Αττική

326 στα Ιόνια Νησιά

259 στη Δυτική Ελλάδα

238 στην Κεντρική Μακεδονία

230 στην Κρήτη

224 στο Νότιο Αιγαίο

196 στην Πελοπόννησο

121 στη Θεσσαλία

96 στην Ήπειρο

86 στη Θεσσαλονίκη

77 στη Στερεά Ελλάδα

74 στο Βόρειο Αιγαίο

73 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

13 στη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται πως με τη θέσπιση και ισχύ από το περασμένο Σάββατο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), επήλθε αυστηροποίηση των ποινών και για μη χρήση κράνους, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου «να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».