Logo Image

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ψηφιακή απάτη – Πώς δρουν οι επιτήδειοι

Κοινωνία

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ψηφιακή απάτη – Πώς δρουν οι επιτήδειοι

Τι (δεν) πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο ΕΟΠΥΥ, λόγω των συνεχιζόμενων κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing).

Συγκεκριμένα, ενημερώνει το κοινό ότι:

  • Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες, που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.

Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η»), αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.

Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

– Αίσθηση επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:

  • Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
  • Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
  • Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μη δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
  • Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
  • Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:

– Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.

– Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

– Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας αυτά τα σημάδια αναγνώρισης», συμβουλεύει ο ΕΟΠΥΥ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube