ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε ψηφιακή απάτη – Πώς δρουν οι επιτήδειοι

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο ΕΟΠΥΥ, λόγω των συνεχιζόμενων κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing).

Συγκεκριμένα, ενημερώνει το κοινό ότι:

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες, που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.

– Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η»), αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.

– Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

– Αίσθηση επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:

Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Να μην απαντήσει στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μη δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:

– Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.

– Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

– Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας αυτά τα σημάδια αναγνώρισης», συμβουλεύει ο ΕΟΠΥΥ.