Πυρκαγιές στην Πάτρα: Παρέμβαση αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη για τον τραυματία πυροσβέστη

Επιστολή προς τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφορικά με τον πυροσβέστη Φώτη Αγαλόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Μπάλα Αχαΐας, πέφτοντας σε χαράδρα.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Ζαΐμης στην παρέμβασή του περιγράφει τον «Γολγοθά» που αυτό το διάστημα περνά ο πυροσβέστης – ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ακινησία – και η οικογένειά του, αφού λόγω της ιδιότητάς του ως πυροσβέστης πενταετούς θητείας εμπίπτει στις εξαιρέσεις που αφορούν τη μισθοδοσία του και έτσι έχουν ενεργοποιηθεί χρονοβόρες διαδικασίες αναγνώρισης της κατάστασής του από επιτροπές αναπηρίας.

«Να αναγνωριστεί η αυτοθυσία του»

Ζητώντας να επιδειχθεί η μέγιστη δυνατή ευαισθησία για έναν άνθρωπο που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για το κοινωνικό σύνολο, ο αντιπεριφερειάρχης σημειώνει ότι πρέπει άμεσα να στηριχθεί με κάθε τρόπο ο ίδιος και η οικογένειά του και να παρακαμφθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

«Αυτό που ουσιαστικά ζητά ο πυροσβέστης, η σύζυγος και τα παιδιά του, είναι να αναγνωριστεί η αυτοθυσία του, καθώς τραυματίστηκε σε ώρα καθήκοντος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει ώστε να παρακαμφθούν όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, και να στηριχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του για το διάστημα που λόγω του τραυματισμού του θα βρίσκεται σε ακινησία», σημείωσε ο κ. Ζαΐμης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «το κράτος και οι υπηρεσίες του θα σταθούν δίπλα στην οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».