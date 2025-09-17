Πυροσβέστες: Πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διακοπών στις κατασκηνώσεις ΥΠΑΙΘΑ στη Νέα Μάκρη

Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας στη Νέα Μάκρη θα διατεθούν για πρώτη φορά για τη φιλοξενία 120 στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την περίοδο από τέλος Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου.

Αυτό συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο υπουργείων σε ζητήματα εκπαίδευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί πιλοτικά φέτος, σηματοδοτώντας μια νέα πρακτική στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ενδυναμώνοντας τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η εισαγωγή επιμορφωτικού εγχειριδίου που θα απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τους κινδύνους φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Το εγχειρίδιο αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο πρόληψης και εκπαίδευσης σε σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας την καλλιέργεια κουλτούρας ετοιμότητας από νεαρή ηλικία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για συνέχιση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών που ενώνουν την Παιδεία με την Πολιτική Προστασία.