Πέλλα: 73χρονος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

Στη σύλληψη ενός 73χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου μία γάτα σε περιοχή της Πέλλας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Ο 73χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Καταγγελία μάρτυρα
Βάσει καταγγελίας αυτόπτη μάρτυρα, ο 73χρονος έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.
Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.