Πέλλα: 73χρονος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

Στη σύλληψη ενός 73χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου μία γάτα σε περιοχή της Πέλλας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο 73χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Καταγγελία μάρτυρα

Βάσει καταγγελίας αυτόπτη μάρτυρα, ο 73χρονος έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.