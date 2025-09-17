Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Γάζα, Λοβέρδος και Πίρι Ρέις στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Κοινωνία

REUTERS/Louiza Vradi

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Νέο Ταμείο για μόχλευση επενδύσεων 1 δισ.”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Η κατάρα της ευλογιάς στην τσέπη και στο τραπέζι μας!”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ- Τι…όνειρο είδε ο Κυριάκος με τον Λοβέρδο”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πόσο μειώνεται ο φόρος για επαγγελματίες”

ΕΣΤΙΑ: “Στην ΝΔ ο Υπουργός που μείωσε συντάξεις με την εισφορά αλληλεγγύης!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΗΕ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Το αίνιγμα του “Πίρι Ρέις” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Κανείς να μη μείνει σιωπηλός μπροστά στην κλιμάκωση της κτηνωδίας”

ΤA NEA: “Μία,δύο…πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ”

ΚONTRA: “ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ”

