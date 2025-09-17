Έργο ΣΔΙΤ: Έρχεται διαγωνισμός για μονάδες αποβλήτων σε Κω και Κάλυμνο

Δρομολογείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαγωνισμός για την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων σε Κω και Κάλυμνο, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Πρόκειται για το έργο «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων, μέσω ΣΔΙΤ» εκτιμώμενης συνολικής αξίας περί τα 110 εκατ. ευρώ με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων το οποίο ειδικότερα αφορά:

Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΑΑα) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Κω και Μονάδα Προεπεξεργασίας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΜΠΑΑ) για τον Δήμο Καλυμνίων. Στην πράξη, η μονάδα της Κω θα περιλαμβάνει και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), στον οποίο θα οδηγούνται τα υπολείμματα επεξεργασίας της ΜΑΑα, καθώς και τα υπολείμματα της ΜΠΑΑ Καλύμνου, τα οποία θα μεταφέρονται προς ταφή.

Οι δύο μονάδες (ΜΑΑα Κω και ΜΠΑΑ Καλύμνου) θα διαχειρίζονται συνολικά 46.238 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 24.738 τόνοι θα είναι σύμμεικτα αστικά απόβλητα, 10.000 τόνοι χωριστά συλλεγμένα βιοαπόβλητα και 11.500 τόνοι χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο εκτιμάται σε 30,4 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, ενώ το σύνολο των πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, σε 79,66 εκατ. ευρώ. Το έργο δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται κατά 80% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με πόρους εθνικής ή και ευρωπαϊκής προέλευσης.

Όπως έχει αναφέρει σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος, «είναι το πρώτο ΣΔΙΤ στη χώρα που έχει δημόσια χρηματοδότηση 80%. Και αυτό γιατί η Πολιτεία αναγνωρίζει το ειδικό βάρος της νησιωτικότητας και τα παραπάνω κόστη που αυτή συνεπάγεται».

Με άλλα λόγια είναι δημόσιο έργο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά θα λειτουργήσει ως ΣΔΙΤ ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά του για τα επόμενα χρόνια. Θεωρείται απολύτως αναγκαίο προκειμένου να κλείσει ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Κάλυμνο, μια από τις τρεις περιοχές της χώρας που έχει μείνει τόσο πίσω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρίες για την ανάληψη του έργου ορίστηκε για τις 16 Οκτωβρίου. Το ΣΔΙΤ θα έχει διάρκεια 27 έτη (εκ των οποίων 2 αντιστοιχούν στην κατασκευαστική φάση και 25 στην περίοδο λειτουργίας).