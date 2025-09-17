Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη, που μαρτύρησαν σε νεαρή ηλικία για την αφοσίωσή τους στον Χριστό.

Η θυσία τους παραμένει αιώνιο παράδειγμα πίστης και αυταπάρνησης, ενώ η Σοφία τιμάται ως σύμβολο καρτερίας.

Η Αγία Σοφία έζησε στη Ρώμη τον 2ο αιώνα. Χήρα από νεαρή ηλικία, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανατροφή των τριών θυγατέρων της, στις οποίες έδωσε ονόματα-αρετές: Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη.

Όταν ξέσπασαν οι διωγμοί επί αυτοκράτορα Αδριανού, οι τρεις νεαρές κοπέλες, αν και μόλις 12, 10 και 9 ετών, ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους. Υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια, αλλά παρέμειναν ακλόνητες και τελικά μαρτύρησαν, δίνοντας παράδειγμα αληθινής χριστιανικής αυταπάρνησης.

Η μητέρα τους, Σοφία, θρηνώντας στους τάφους των παιδιών της, παρέδωσε έπειτα το πνεύμα της, και έτσι αναδείχθηκε σύμβολο υπομονής και καρτερίας.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμώνται επίσης:

Η Αγία Αγαθόκλεια η Μάρτυς

Οι Άγιοι Χαράλαμπος, Παντολέων και η συνοδεία τους

Οι Άγιοι Πηλέας και Νείλος, Ιερομάρτυρες και Επίσκοποι

Ο Όσιος Ολβιανός

Η Αγία Αγαθόκλεια έζησε επίσης στη Ρώμη, σε εποχή διωγμών, και μαρτύρησε έπειτα από βασανιστήρια για την ακλόνητη ομολογία της στον Χριστό.

Οι Άγιοι Πηλέας και Νείλος, Επίσκοποι και Ιερομάρτυρες, έλαμψαν με τη διδασκαλία και την αφοσίωσή τους. Μαζί με άλλους κληρικούς μαρτύρησαν για την πίστη, δείχνοντας θάρρος και αυταπάρνηση.

Ο Όσιος Ολβιανός ασκήτεψε με ταπείνωση και προσευχή, αναδεικνυόμενος φωτεινός οδηγός για τους πιστούς της εποχής του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

Αγαθόκλεια

Αγάπη

Ελπίδα, Ελπινίκη

Πίστη

Σοφία

Χρόνια πολλά σε όλες!