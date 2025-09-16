Logo Image

Ο ξεριζωμός των Καππαδοκών, ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της Μικρασιατικής Καταστροφής

Κοινωνία

Ο ξεριζωμός των Καππαδοκών, ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της Μικρασιατικής Καταστροφής

Φωτογραφία ελληνικής οικογένειας από το Προκόπι Καππαδοκίας. Την έφεραν στην Ελλάδα πρόσφυγες που κατοίκησαν στη Νέα Ιωνία (πηγή: Αδελφότητα Προκοπιέων «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος»)

Είχαν την τύχη να μη υποστούν τη μαζική, κτηνώδη βία που έζησαν άλλοι Έλληνες, όμως γνώρισαν το σπαραγμό της αποκοπής από τον γενέθλιο τόπο

Το τελευταίο βίαιο επεισόδιο σε ένα δεκαετές ολοκαύτωμα που είχε στο στόχαστρο (και) τους χριστιανούς της Μικρασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης ήταν η Μικρασιατική Καταστροφή και η επακόλουθη καταστροφή της Σμύρνης.

Το καθοριστικό αυτό γεγονός που επέτρεψε στους Τούρκους να επιτύχουν την απομάκρυνση των Ελληνορθόδοξων απ’ όλη την περιοχή· το επισφράγισαν η Σύμβαση και η Συνθήκη της Λοζάνης.

Μια από τις λιγότερο γνωστές σελίδες του βίαιου ξεριζωμού μετά τον Σεπτέμβριο του 1922 είναι η προσφυγιά των Καππαδοκών από τα βάθη της Μικράς Ασίας – στην πλειοψηφία τους τουρκόφωνοι μετά τη διείσδυση των Τούρκων και την οριστική κατάληψη της Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube