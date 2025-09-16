Ο ξεριζωμός των Καππαδοκών, ένα από τα λιγότερο γνωστά κεφάλαια της Μικρασιατικής Καταστροφής

Το τελευταίο βίαιο επεισόδιο σε ένα δεκαετές ολοκαύτωμα που είχε στο στόχαστρο (και) τους χριστιανούς της Μικρασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης ήταν η Μικρασιατική Καταστροφή και η επακόλουθη καταστροφή της Σμύρνης.

Το καθοριστικό αυτό γεγονός που επέτρεψε στους Τούρκους να επιτύχουν την απομάκρυνση των Ελληνορθόδοξων απ’ όλη την περιοχή· το επισφράγισαν η Σύμβαση και η Συνθήκη της Λοζάνης.

Μια από τις λιγότερο γνωστές σελίδες του βίαιου ξεριζωμού μετά τον Σεπτέμβριο του 1922 είναι η προσφυγιά των Καππαδοκών από τα βάθη της Μικράς Ασίας – στην πλειοψηφία τους τουρκόφωνοι μετά τη διείσδυση των Τούρκων και την οριστική κατάληψη της Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr