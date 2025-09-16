Logo Image

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη

Κοινωνία

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ρέντη σήμερα το απόγευμα.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, κοντά στην οδό Θηβών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά έκαιγε κοντέινερ, ενώ το σημείο όπου εκδηλώθηκε είναι κοντά σε πολυκατοικίες.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube