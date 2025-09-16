Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ρέντη

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ρέντη σήμερα το απόγευμα.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, κοντά στην οδό Θηβών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά έκαιγε κοντέινερ, ενώ το σημείο όπου εκδηλώθηκε είναι κοντά σε πολυκατοικίες.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές.