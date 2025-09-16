Εμπρηστής στον Υμηττό, επιδειξίας στο Αιγάλεω: Ύποπτος και για τις δύο υποθέσεις ο 32χρονος συλληφθείς

Ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται και για τον εμπρησμό που είχε σημειωθεί στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα ο ίδιος, τον περασμένο Μάιο, είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου.

Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μετά από μαρτυρίες των θυμάτων και έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία επί τρεις μήνες συγκέντρωνε στοιχεία που τον συνδέουν όχι μόνο με την πυρκαγιά της 7ης Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα, αλλά ερευνούν και τρεις ακόμη εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως έγινε γνωστό ο φερόμενος δράστης βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι επιθέσεις στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος ήταν ο πρωταγωνιστής και στις τρεις επιθέσεις κατά γυναικών στο Αιγάλεω. Ο συλληφθείς φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών, καθώς και μια 58χρονη γυναίκα.

Οι επιθέσεις έγιναν σε δημόσιους χώρους, κοντά στον σταθμό του μετρό, με τον δράστη να αναγνωρίζεται από τα θύματα και να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ αναγνωρίστηκε από τα τρία θύματά του.

Η πρώτη επίθεση έγινε σε βάρος της 14χρονης κοπέλας, την οποία την πλησίασε, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και έφυγε τρέχοντας. Στη συνέχεια άρπαξε από πίσω την 58χρονη και αφού φύσηξε στο αυτί της, έφυγε.

Ο 32χρονος ακολούθησε τη 17χρονη μέχρι το σημείο που βρίσκεται η πολυκατοικία της. Μπήκε και αυτός από την γκαραζόπορτα κάνοντας κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι ενώ η κοπέλα του ζητούσε να φύγει.

Το κορίτσι άρχισε να φωνάζει βοήθεια, ενώ ο δράστης διέφυγε για να ακινητοποιηθεί λίγο αργότερα και να συλληφθεί σε κοντινό σημείο από έναν 30χρονο μαζί με συγγενή της 17χρονης. Λίγο μετά έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που του πέρασαν χειροπέδες.