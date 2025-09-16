Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Επιχείρησε να περάσει 8 κιλά ηρωίνης

Μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού, συνελήφθη, πρωινές ώρες της Τρίτης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.