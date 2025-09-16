Logo Image

Φωτιά τώρα στην περιοχή του Ρέντη

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, κοντά στην οδό Θηβών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Μαύροι καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές του Πειραιά.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει κοντέινερ, ενώ το σημείο που έχει εκδηλωθεί είναι κοντά σε πολυκατοικίες.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

