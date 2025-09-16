Φωτιά τώρα στην περιοχή του Ρέντη

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο εταιρείας επί της οδού Αγίων Πάντων, κοντά στην οδό Θηβών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Μαύροι καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές του Πειραιά.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει κοντέινερ, ενώ το σημείο που έχει εκδηλωθεί είναι κοντά σε πολυκατοικίες.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Φωτογραφίες και βίντεο